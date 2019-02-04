Глава Кузбасса обеспокоен здоровьем жителей региона

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 4 февраля выступил на конференции местного отделения "Единой России". Он упрекнул жителей региона в том, что они не заботятся о собственном здоровье, пишет "Коммерсант".

Жителей Кузбасса, которые не следят за собой, Цивилев назвал "бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора".

На конференции глава региона обозначил основные задачи развития здравоохранения в области. По его словам, нужно изменить мышление людей так, чтобы те, кто пассивно лежит у телевизора, переключились на активную заботу о здоровье.

"Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься", – заключил Цивилев.

Главой Кузбасса Цивилев стал по итогам выборов, прошедших в сентябре минувшего года. До этого он был временно исполняющим обязанности губернатора региона. Этот пост Цивилев занял после отставки своего предшественника Амана Тулеева. Тот сложил с себя полномочия весной 2018 года в связи с трагической гибелью посетителей ТЦ "Зимняя вишня".