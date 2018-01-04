Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госдуме предложили ввести "черные списки" дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования. С таким предложением выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает RT.
По мнению авторов инициативы, такие меры "помогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков".
Как говорится в письме, решение о создании "черного списка" должен принимать сам перевозчик. Кроме того, действие реестра можно ограничить по аналогии с "черными списками" в авиации.
Согласно принятому закону, пассажиров смогут включать в черный список на основании административного наказания за правонарушения на борту. Перевозчик должен будет письменно сообщить пассажиру о включении в черный список. Клиент сможет обжаловать это решение в судебном порядке.
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