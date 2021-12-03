В Москву едет "Рождественский караван Coca-Cola"

Фото: Coca-Cola HBC Россия

Крупнейший социальный проект российского офиса компании Coca-Cola стартовал 3 декабря, об этом сообщили в пресс-службе компании. Онлайн-путешествие "Каравана" пройдет по всей территории России – от Владивостока до Санкт-Петербурга. В этом году главная цель акции – поддержать движение и атлетов Специальной Олимпиады России.

В "Караване" принимает участие хоккеист и посол Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года в Казани Александр Овечкин.

"Как спортсмену мне особенно приятно, что в этом году Cocа-Cola в России проводит "Караван" в поддержку Специальной Олимпиады. Принять участие в проекте и поддержать атлетов очень просто. Достаточно двигаться – гулять или заниматься спортом – и делиться результатами в приложении "Каравана". Ваша активность превратится в волшебную энергию и запустит "Караван"! Это важный шаг для развития инклюзивного общества и поддержки спорта для всех без ограничений", – сказал спортсмен.

Как принять участие?

Присоединиться к "Рождественскому каравану" может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Каравана", скачать приложение Stayfitt и войти в него по логину и паролю, которые придут на электронную почту после регистрации на сайте. А дальше – активно двигаться и регистрировать результаты своих тренировок, принимать участие в челленджах и тренировках от атлетов Специальной Олимпиады России и выполнять специальные задания. За каждую активность человек получает внутреннюю валюту марафона – "заряды". Они превращаются в энергию, которая и будет двигать "Рождественский караван" по его виртуальному маршруту между городами страны. Среди участников акции разыграют специальные призы, сделанные руками людей с особенностями развития: новогодние наборы из инклюзивных мастерских благотворительного фонда "Антон тут рядом" с изображенным на них главным призывом этого года: "Окружите близких волшебством".

После того как "Караван" финиширует в Москве, Coca-Cola в России сделает пожертвование в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России. Пожертвование осуществляется от лица всех участников "Каравана" для развития движения Специальной Олимпиады России.

20 лет инклюзивному "Каравану"

"Рождественский караван Coca-Cola" – традиционный социальный проект, который существует с 2000 года. С 2018 года "Караван" проводится в полностью инклюзивном формате и фокусируется на поддержке создания инклюзивного общества, где все люди, вне зависимости от особенностей развития, имеют равные возможности для комфортной и счастливой жизни. "Рождественский караван Coca-Cola" помогает малоимущим, многодетным и неполным семьям, семьям с приемными детьми, находящимся на попечении департаментов социальной защиты, семьям с детьми с особенностями развития. Также получают поддержку реабилитационные центры и детские дома.

"Это важная инициатива, позволяющая доказать, что спорт не имеет границ. То же самое подразумевают и задания "Каравана" – неважно, что будут делать наши участники – просто ходить, танцевать или поднимать штангу – все они объединятся, чтобы сделать мир немного лучше. Мы благодарим каждого, кто присоединится к "Каравану", и желаем всем чудесного Нового года!" – заявили в Coca-Cola в России. Всемирные игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России в январе 2023 года, их примет Казань. Coca-Cola выступает в качестве сооснователя спортивного мероприятия и в качестве партнера поддерживает его уже более 50 лет.