В Минздраве напомнили о правилах поведения для тех, кто контактировал с заболевшими COVID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 напомнила о правилах поведения для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией.

"В первую очередь это, конечно, двухнедельная самоизоляция по сроку максимального инкубационного периода инфекции. К тому же можно сразу сдать тест на коронавирус, чтобы проверить, вдруг человек уже заражен", – рассказала Ткачева.

Она также напомнила, что по истечении обязательного карантина просто так выходить из дома нельзя. Придется снова сдать тест на коронавирус, чтобы убедиться, что заболевание не протекает бессимптомно и человек не является носителем инфекции.

Более того, те же самые правила относятся и к людям, пересекавшимся с контактными гражданами. "Любого контактировавшего с заболевшим COVID-19 мы рассматриваем как потенциального больного. Поэтому людям, контактировавшим с таким человеком, также придется пройти двухнедельную самоизоляцию и сдать тест", – заключила гериатр.

Ранее ученые назвали симптомы опасного осложнения коронавируса. В результате чрезмерного иммунного ответа на инфекцию у человека может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Уточняется, что его симптомами могут быть лихорадка, боль в животе, рвота, высыпания на коже, усталость, покраснение глаз, губ, языка, диарея, отек конечностей.

Кроме того, ученые выявили фактор, который резко увеличивает риск госпитализации в случае заболевания коронавирусом. Им удалось установить, что наибольшее влияние на риск госпитализации оказывают болезни почек. В частности, при терминальной стадии почечной недостаточности вероятность попасть в больницу в 11 раз превышает вероятность для больного с COVID-19, но без болезней почек.