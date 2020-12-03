В Минздраве напомнили о правилах поведения для тех, кто контактировал с заболевшими COVID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 напомнила о правилах поведения для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией.
"В первую очередь это, конечно, двухнедельная самоизоляция по сроку максимального инкубационного периода инфекции. К тому же можно сразу сдать тест на коронавирус, чтобы проверить, вдруг человек уже заражен", – рассказала Ткачева.
Она также напомнила, что по истечении обязательного карантина просто так выходить из дома нельзя. Придется снова сдать тест на коронавирус, чтобы убедиться, что заболевание не протекает бессимптомно и человек не является носителем инфекции.
Более того, те же самые правила относятся и к людям, пересекавшимся с контактными гражданами. "Любого контактировавшего с заболевшим COVID-19 мы рассматриваем как потенциального больного. Поэтому людям, контактировавшим с таким человеком, также придется пройти двухнедельную самоизоляцию и сдать тест", – заключила гериатр.
Ранее ученые назвали симптомы опасного осложнения коронавируса. В результате чрезмерного иммунного ответа на инфекцию у человека может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Уточняется, что его симптомами могут быть лихорадка, боль в животе, рвота, высыпания на коже, усталость, покраснение глаз, губ, языка, диарея, отек конечностей.
Кроме того, ученые выявили фактор, который резко увеличивает риск госпитализации в случае заболевания коронавирусом. Им удалось установить, что наибольшее влияние на риск госпитализации оказывают болезни почек. В частности, при терминальной стадии почечной недостаточности вероятность попасть в больницу в 11 раз превышает вероятность для больного с COVID-19, но без болезней почек.
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