В России мошенники начали торговать поддельными справками на COVID-19

Мошенники в Сети начали продавать справки об отсутствии COVID-19

В Сети получила широкое распространение продажа поддельных справок об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Стоимость ненастоящего документа практически равна стоимости тестирования в коммерческих клиниках. В то же время сдать анализ можно бесплатно в госучреждениях.

За последний месяц число запросов в поисковых системах, посвященных приобретению справок об отсутствии коронавируса, достигло 10 тысяч. Часть сайтов предлагают протестировать на COVID-19 удаленно, что фактически является продажей справок без медицинских оснований.

"Вы же видите, мы делаем эти справки, ответственности не несем, предупреждаем, что это подделка – вся ответственность на вас", – заявил один из продавцов.

По его словам, человек, который заверяет справки, не имеет отношения к больнице. Распространяемые бумаги не являются оригинальными документами – на них есть печати и подписи, однако номера телефонов не соответствуют реальным контактным данным медучреждения, а указанные в справке врачи там не работали.

Некоторые продавцы справок работают с предоплатой, а после получения средств перестают отвечать на звонки. Так что при покупке поддельного документа можно вообще не получить заказанную бумагу.

Изготовление нелегальных справок карается законом, возможно возбуждение уголовного дела. Ответственность распространяется и на покупателей.

Вместе с тем не все частные клиники официально могут проводить тестирования на коронавирус или выдавать медицинские заключения. Найти актуальный список можно на сайте Росздравнадзора. Если требуется тест, можно обратиться в городское медучреждение.

"На самом деле, в Москве сделана очень простая система для того, чтобы любой пациент мог самостоятельно записаться на анализ крови на титры. Это иммуноглобулины класса М и G. И мазок на ПЦР, на коронавирусную инфекцию", – рассказала главный врач поликлиники № 36 Елена Тихоновская.

По словам специалиста, для теста необязательно приписываться к той или иной поликлинике, потребуется только полис ОМС. Результаты анализа поступают в течение суток или занимают до 3 дней в случае сомнительных данных.

Тест на антитела к COVID-19 в Москве проводят в 30 медучреждениях. ПЦР-тестирование доступно в 207 поликлиниках. Адреса указаны в подробном перечне Мосгорздрава. По всей России исследование проводят в 944 лабораториях.

