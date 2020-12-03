Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в день борьбы с коррупцией 9 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский антикоррупционный диктант при поддержке института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ пройдет 9 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Диктант будет состоять из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов. Каждый участник, успешно прошедший антикоррупционный диктант, получит именной сертификат.

Отмечается, что мероприятие проводится в образовательных целях и для оценки уровня грамотности в сфере противодействия коррупции. Диктант станет доступен для прохождения на официальном сайте мероприятия.

Ранее в Москве прошла научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции. На нем обсудили вопросы реализации государственной политики с целью противодействия коррупции. На мероприятии выступили представители администрации президента РФ и Минтруда.

