В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заменять маски шарфами нельзя, сообщил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он напомнил о том, что в рамках борьбы с распространением коронавируса горожан обязали носить маски, при этом о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь не идет.

"Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком", – цитирует Лебедева РИА Новости.

Медик рассказал, что для того, чтобы медицинские маски были эффективны для защиты от COVID-19, их надо правильно использовать. В частности, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот. Надевать ее нужно чистыми руками.

По словам Лебедева, носить маску можно не более двух-трех часов в спокойном состоянии, а при физической активности ее надо менять сразу после того, как она становится влажной.

Снимать ее нужно за веревочки, которые фиксируют маску на ушах, уточнил специалист. Также, по его словам, желательно не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски. Если же это произошло, руки после этого следует помыть с мылом или использовать антисептик.

Ранее эксперты назвали тканевые средства индивидуальной защиты хорошей заменой медицинским маскам. Однако, по их мнению, из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавируса может значительно снизиться.

Специалисты также рекомендовали выбрасывать маску, если на ней есть остались пятна даже после стирки. Всего тканевую маску советуют надевать не более 30 раз.