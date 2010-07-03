Спортсмены-паралимпийцы посетили флагманский офис "Мои документы" в ЦАО

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы

Встречу со спортсменами-паралимпийцами провели во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО Москвы во вторник, 3 декабря, в Международный день инвалидов. Атлеты рассказали, как им удается участвовать в турнирах по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

На встречу приехали чемпионки Европы-2018, победители Кубка Мира-2019 Виктория Бойкова и Ирина Мишурова. Спортсменки поделились историей своего восхождения на спортивный Олимп. После общения с гостями центра паралимпийцы побывали на экскурсии и осмотрели выставку "Москва – с заботой об истории".

Мэр Москвы открыл первый в Москве и России флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в январе 2018 года. Располагается центр в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной.

