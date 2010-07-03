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Москва 24

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Общество

10:56

Москвичи все чаще работают в отпуске и отдыхают в командировках

общество

Москвичи стали чаще работать в отпуске и отдыхать в командировках

Все больше жителей Москвы предпочитают работать в отпуске и отдыхать во время командировок. При этом работодатели не против такого смешения понятий работы и отдыха. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

У рабочих поездок с "культурным продолжением" есть свой термин – bleisure. Это своеобразный симбиоз бизнеса и отдыха. С разрешения начальства командировка плавно перетекает в короткий отпуск.

"В четверг мы едем в Санкт-Петербург, у нас небольшая делегация, будем обсуждать рабочие вопросы с нашими партнерами, а потом с захватом выходных – посещение разных культурных мест", – рассказывает сотрудник строительной фирмы Александр.

Эксперты уверены, что сочетание командировок и отпусков – это мощный современный тренд. Больше всего он популярен среди людей в возрасте от 18 до 35 лет, поскольку сотрудники в этой возрастной категории чаще всего меняют работу.

За пять лет спрос на командировки с небольшим "отпуском" вырос на 40%. В рабочих поездках россияне предпочитают "задерживаться" в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Омске и Владивостоке. Среди заграничных направлений популярны Мадрид, Париж и Шанхай.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года.

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