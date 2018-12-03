Операция "Елочка" спасет хвойные деревья от незаконной вырубки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 3 декабря в подмосковных лесах стартует операция "Елочка", которая поможет защитить лесных красавец от незаконной вырубки. Специальная лесная охрана проведет комплекс мероприятий для охраны молодых хвойных. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

С понедельника, 3 декабря, в лесах усиливается федеральный государственный лесной надзор. А с 17 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов приступят к патрулированию лесов. Помощь им окажут правоохранительные органы, органы местного самоуправления и представители общественности.

По словам председателя Комитета Ивана Советникова, в прошлом году провели свыше тысячи патрулирований и выявили 43 факта незаконной вырубки хвойных. Всех нарушителей поймали на месте.

На сегодняшний день за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. В случае если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (статья 260 Уголовного кодекса РФ).

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