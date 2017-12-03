Участковый применил оружие при задержании подозреваемых в Крылатском

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Во время задержания подозреваемых в районе Крылатское участковый применил табельное оружие. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

ЧП произошло на Осеннем бульваре. Один из подозреваемых пытался наехать на полицейского на автомобиле. Чтобы его остановить, участковый выстрелил из огнестрельного оружия.

В результате водителя – 39-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.