3 декабря, 10:40
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Образовательный технопарк "Кванториум" откроют в Красногорске в декабре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В технопарке будут заниматься более 800 детей и подростков, начиная с пятого класса. Здесь откроют лаборатории по самым разным направлениям технического творчества. В помещении на тысячу квадратных метров разместятся игровые и научные классы. Занятия в технопарке будут бесплатными.
Сейчас в Подмосковье есть только один кванториум – в Королеве. 11 преподавателей нового технопарка уже прошли обучение на базе королевского.
Сеть детских технопарков "Кванториум" – уникальный формат дополнительного образования, направленный на вовлечение детей в программы научно-технического творчества. Юные изобретатели и конструкторы обучаются в "Кванториумах" в 36 регионах, а в следующему году детские технопарки откроются в большинстве регионов России.
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