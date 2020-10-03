В столичном регионе ожидается до 20 градусов тепла в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье в субботу, 3 октября, температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

При этом в столичном регионе будет наблюдаться переменная облачность.

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области – до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", – сказано в сообщении.

Синоптики также подчеркнули, что относительная влажность воздуха составит порядка 50%, атмосферное давление будет 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса.

Первый снег может выпасть в столичном регионе во второй половине октября. При этом синоптик отметил, что полноценный снежный покров образуется немного позже.

