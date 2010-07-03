Директор московской школы опроверг наличие "бойцовского клуба"

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Фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA
Специалисты проводят воспитательную работу с учащимися московской школы № 97, между которыми произошла драка. Директор школы Ирина Мальчевская заявила, что никакого "бойцовского клуба" в стенах заведения нет.
"В начале сентября за территорией нашей школы между подростками произошел конфликт, в котором принимали участие двое учащихся пятого класса. Мы незамедлительно сообщили о случившемся родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами. В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов", – сказала директор, передает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что взяла на личный контроль ситуацию в учебном заведении. Также информацию о "бойцовском клубе" проверяют следователи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее полиция начала проверку по факту драки школьников в Москве. Одна из учениц пятого класса школы № 97 показала своим родителям видео на мобильном телефоне, где было показано, как школьники дерутся. Мать одного из учеников написала заявление в полицию.
В соцсетях сообщалось, что в этой школе старшеклассники якобы организовали подпольный "бойцовский клуб", в котором ученики дрались за деньги.
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