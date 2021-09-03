Попова рассказала, когда и где нужно обязательно носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маски необходимо носить в помещениях и при массовом скоплении людей. Однако они обязательны только для взрослых, передает РИА Новости.

Попова призвала россиян отказаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности тех, где нарушают правила санитарно-эпидемиологической безопасности, во избежание рисков для здоровья.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ не поддержало отмену обязательного масочного режима, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ведомстве также напомнили о важности вакцинации населения.

