В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 в восьми регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В восьми российских регионах фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Он также отметила, что еще 47 субъектов находятся в стадии снижения заболеваемости. Наиболее интенсивно это процесс идет в регионах, где привито более 60% взрослого населения.
"Мы четко видим: те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито. <...> Там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает", – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Попова также отметила, что в регионах, где привито менее 30% населения, ситуация "не хороша".
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что в некоторых субъектах есть группы населения, которые не хотят прививаться. По ее словам, исправить ситуацию позволит регулярное информирование о рисках инфекции.
Ранее заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова заявила, что россияне не доверяют вакцинам из-за плохой информированности. Она отметила, что чаще всего граждане сталкиваются с информацией о редких побочных эффектах, которая порождает сомнения в эффективности прививок.
Также недостаточно проводится работа по разъяснению о пользе, современности и продолжительности действия вакцин, считает Изотова.
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