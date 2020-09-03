В потребительском проекте "Тест" проверят сорта российского меда

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В субботу, 5 сентября, на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале "Москва 24" состоится эфир Всероссийского потребительского проекта "Тест". Темой нового выпуска станет мед.
Образцы меда пяти торговых марок "Берестов", "Каждый день", "Просто", "ВкусВилл" и "Первым делом" были исследованы экспертами Роскачества по 460 показателям.
Мед – необыкновенно полезный продукт, рекордсмен по витаминам и минералам. Ведь там содержится чуть ли не вся таблица Менделеева. Считается, что он способен вылечить чуть ли не все болезни.
Но почему от меда могут отказать ноги? Когда он вызывает инсульты? Для кого мед – это опаснейший яд? Действительно ли, что 70% меда – подделка? Каким производителям стоит доверять, а чья продукция не только бесполезна, но и опасна для здоровья? На эти и другие вопросы ответят ведущий программы Евгений Рыбов и приглашенные в студию профильные эксперты – диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи.
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