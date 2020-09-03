Гостем "Ночной смены" станет актер Никита Тарасов

Фото: предоставлено Никитой Тарасовым

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале "Москва 24" станет актер театра и кино Никита Тарасов, популярность которому принесла роль кондитера Луи в ситкоме "Кухня".

Эфир программы выйдет 3 сентября в 0:40 на телеканале Москва 24 в Instagram @the_city24 и @infomoscow24.

Недавно Никита попробовал свои силы и в качестве режиссера. Его короткометражный фильм "Спасибо, коучер" уже можно посмотреть в Сети.

Ранее в эфире программы "Ночная смена" состоялось интервью с создателем крупнейшей в Восточной Европе платформы для онлайн-ресейлинга Михаилом Постниковым.