Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратился к регионам с требованием разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться", – приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.

В сообщении также говорится, что замминистра просвещения Виктор Басюк обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы.

По его словам, измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков и соблюдением безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что новые правила поведения для школьников с учетом ситуации по коронавирусу ввели в Великобритании. В гастингской школе с нового учебного года запретили умышленно и злонамеренно кашлять или чихать. Кроме того, ученикам нельзя шутить про пандемию COVID-19 и целенаправленно касаться других людей. Одно из лондонских образовательных учреждений даже допускает отчисление за "кашель в шутку".

В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время. Что касается студентов, то им во время учебного процесса необходимы маски.

