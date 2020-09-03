Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия оказалась на 23-м месте в рейтинге качества элит, составленном специалистами университета Санкт-Галлен в Швейцарии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Рейтинг оценивал четыре фактора: экономические власть и ценность, а также политические власть и ценность. На первом месте оказался Сингапур, набрав 68,5 балла. Второе и третье места достались Швейцарии и Германии с 64,9 и 64,2 балла соответственно.

Четвертое место заняла Великобритания с 63,9 балла, а США замкнули пятерку, набрав 63,4 балла.

Всего в рейтинг попали 32 страны. Россия набрала 48,9 балла, заняв тем самым 23 место. Согласно результатам исследования, внутриполитическая ситуация и геополитическая обстановка в РФ подталкивает элиты "ближе к властям, что оставляет им меньше возможностей для увеличения ценности".

Ранее были названы лучшие для жизни регионы России. В рамках исследования специалисты учитывали покупательскую активность жителей, своевременно выплачиваемые кредиты, климатические условия, уровень занятости, доступность жилья, а также спортивных и культурных объектов.

Согласно полученным данным, лучше всего живется в Санкт-Петербурге. Город набрал максимальные 7 баллов. Следом идут Москва (6,1), Белгородская область (5,64), Подмосковье (5,61) и Воронежская область (5,31). В конце рейтинга оказались Республика Алтай (-1,12), Карачаево-Черкесия (-1,15) и Тыва (-1,79).

