Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия оказалась на 23-м месте в рейтинге качества элит, составленном специалистами университета Санкт-Галлен в Швейцарии, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Рейтинг оценивал четыре фактора: экономические власть и ценность, а также политические власть и ценность. На первом месте оказался Сингапур, набрав 68,5 балла. Второе и третье места достались Швейцарии и Германии с 64,9 и 64,2 балла соответственно.
Четвертое место заняла Великобритания с 63,9 балла, а США замкнули пятерку, набрав 63,4 балла.
Всего в рейтинг попали 32 страны. Россия набрала 48,9 балла, заняв тем самым 23 место. Согласно результатам исследования, внутриполитическая ситуация и геополитическая обстановка в РФ подталкивает элиты "ближе к властям, что оставляет им меньше возможностей для увеличения ценности".
Ранее были названы лучшие для жизни регионы России. В рамках исследования специалисты учитывали покупательскую активность жителей, своевременно выплачиваемые кредиты, климатические условия, уровень занятости, доступность жилья, а также спортивных и культурных объектов.
Согласно полученным данным, лучше всего живется в Санкт-Петербурге. Город набрал максимальные 7 баллов. Следом идут Москва (6,1), Белгородская область (5,64), Подмосковье (5,61) и Воронежская область (5,31). В конце рейтинга оказались Республика Алтай (-1,12), Карачаево-Черкесия (-1,15) и Тыва (-1,79).
Названы самые вежливые города России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: