Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского 27 июля

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", – объявила судья Евгения Николаева.

Обвиняемый будет под стражей до начала ноября. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия к представителю власти".

Чирцова задержали в Минске, так как он находился в розыске по инициативе РФ. Власти Белоруссии обязали его покинуть страну, и он самостоятельно улетел в Москву. На следующие сутки его задержали российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции и признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру Москвы. Полиция и Росгвардия задержали 136 человек.

Также митинги проходили 27 июля и 3 августа. Мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Порядка 750 человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы в субботу, 31 августа.

