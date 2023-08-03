В ГД внесли проект об оформлении на портале госуслуг пособия по погребению родственника

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Социальное пособие по погребению умершего родственника предложили оформлять через портал госуслуг. Подобный законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на думскую базу данных.

Уточняется, что законопроект дополняет положением пункт 2 статьи 9 закона "О погребении и похоронном деле". Согласно проекту, для получения соцпособия на погребение родственника можно обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ с заявлением как лично, так и подать заявление онлайн через госуслуги.

В пояснительной записке подчеркнули, что основной эффект от принятия законопроекта – это переход на электронное межведомственное взаимодействие, а также предоставление данного пособия в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина. Если он будет принят, то нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

Отмечается, что на данный момент гражданин может бесплатно получить такие услуги, как оформление документов, необходимых для погребения, гроб, доставка его и других предметов, перевозка тела умершего на кладбище и само погребение.

Ранее в ГБУ "Ритуал" назвали средний чек на похороны в Москве. По состоянию на ноябрь 2021 года он составлял 135 тысяч рублей. В организации пояснили, что москвичи обычно не стремятся экономить на погребениях.

Также сообщалось, что оборот похоронного рынка в период с января по март 2022 года вырос на 16%, до 21,1 миллиарда рублей. При этом смертность возросла на 0,2% и достигла 584 тысяч человек за данный период.

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