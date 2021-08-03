Попов: ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации

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Тележурналист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов уверен, что необходимо повышать в России экологическую грамотность народа. По его словам, в таком просвещении важную роль играет привлечение профильных государственных организаций.

Журналист считает, что для продуктивной экологической работы необходимо объединить специалистов-экологов, общественные организации и волонтерские движения.

В ближайшее время телеведущий планирует принять активное участие в подготовке и проведении экофестиваля "ЭкоРаменкиFest21" в столичном районе Раменки. Идею мероприятия предложили сами москвичи.

"Жители обратились ко мне как к журналисту с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе", – рассказал Попов.

В рамках фестиваля планируются лекции про рациональное питание, семинары о разумном потреблении, квесты для детей. Также организаторы проведут мастер-классы по раздельному сбору мусора.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил создать для всех округов Москвы экокарты, чтобы сориентировать жителей, куда они могут сдавать использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды бытовых отходов.