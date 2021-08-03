Студенты назвали идеальное количество часов рабочего дня

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Российские студенты считают для себя наиболее приемлемым восьмичасовой рабочий день, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков "ВРаботе".
Уточняется, что за восьмичасовой рабочий день выступили 50% опрошенных студентов.
В свою очередь, еще 35,4% респондентов заявили, что для них идеальным будет семичасовой рабочий день, 32,4% опрошенных рассказали, что хотели бы трудиться только шесть часов в день.
Согласно исследованию, больше девяти часов в день готовы работать 8,5% респондентов, меньше пяти часов – 9,2%.
Кроме того, учащиеся вузов рассказали, какое время считают наиболее удобным для начала рабочего дня. Так, 53,3% респондентов ответили, что хотели бы начинать рабочий день с 09:00. 31,6% респондентов хотели бы работать с 10:00. С 12:00 было бы удобно начинать рабочий день 5,9%, а 16,9% хотели бы приходить в офис к 08:00.
В исследовании участвовали студенты в возрасте от 18 до 19 лет.
Ранее сервис "Зарплата.ру" выяснил, что больше всего раздражает россиян в их работе. Большинство пожаловались на низкий доход или несвоевременную выплату зарплаты, их оказалось 23%. Еще 16% респондентов не устраивают неоплачиваемые переработки, 14% опрошенных оказались недовольны температурой воздуха на рабочем месте и отсутствием кондиционера.
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