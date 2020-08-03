"Москва FM" запускает проект "Знатоки" о жизни после пандемии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Радиостанция "Москва FM" с 3 августа запустит новый проект "Знатоки". Темой первых выпусков станет возвращение к нормальной жизни после пандемии. Прямые онлайн-трансляции будут доступны в официальной группе "Москва FM" ВКонтакте.
Ведущие программы обсудят планирование бюджета, поиск работы, покупку и аренду недвижимости, а также похудение и возвращение к привычному режиму спортивной активности после нескольких месяцев самоизоляции.
Каждый день в 12:00 на вопросы будут отвечать эксперты радиостанции "Москва FM" – психолог Юлия Дердо, финансовый консультант Константин Цыганков, диетолог, специалист по питанию и здоровью Павел Баранов, риелтор Олег Бендриков и карьерный консультант Инна Можайская.
Послушать прямые трансляции "Знатоков" можно в официальной группе радиостанции ВКонтакте.
"Москва FM" (92.0) – городское информационное радио. В течение дня ведущие обсуждают самые актуальные темы, узнают мнения экспертов и слушателей. Каждые полчаса на радио выходит выпуск новостей, каждые 15 минут – информация о дорожном движении и погоде.
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