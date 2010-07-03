Синоптики пообещали потепление в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 3 августа, в столице потеплеет до 18 градусов, сообщает портал "Метеоновости". Будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой кратковременный дождь.

Синоптики отмечают, что столичный регион предстоящим днем будет находиться в тыловой части циклона. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, по области – до 14-19 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что месячная температура воздуха в июле на разных метеостанциях Москвы отставала от нормы на 1,5-1,8 градуса и составила в среднем 16,7 градуса.

В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных. По аномалии он схож с 1965 и 1979 годами.

Синоптики предупредили москвичей, что погоду в первые выходные августа с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов.