Вестибюли станций "Люблино" и "Третьяковская" закроют до 6 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вестибюли станций московского метрополитена "Люблино" и "Третьяковская" не будут работать до 6 августа из-за ремонтных работ. В субботу и воскресенье вестибюли этих станций закроют.
Войти и выйти пассажиры смогут через противоположные вестибюли или через ближние станции столичной подземки.
С 22:00 часов 3 августа, до открытия метрополитена в понедельник, 6 августа, будет закрыт южный вестибюль станции "Люблино", который находится со стороны первого вагона из центра. Пассажиры смогут пользоваться южным вестибюлем.
В этот же период для пассажиров не будет работать вестибюль станции "Третьяковская" и прилегающий к нему переход. Пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции метро "Новокузнецкая".
Ранее сообщалось, что новые знаки в виде буквы "М" появились на входах в вестибюли станции метро "Воробьевы горы", ими заменили конструкции, которые теперь подсвечиваются красным цветом, поскольку станция находится на Сокольнической линии. До конца 2019 года все ножки знаков планируют подсветить цветом линий станций. Это поможет пассажирам с легкостью ориентироваться в подземке.
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