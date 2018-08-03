Роскомнадзор запросил у Facebook данные о соглашениях с производителями смартфонов

3 августа, 16:51
Фото: depositphotos/weedezign
Федеральная служба в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запросила у Facebook информацию о соглашениях с производителями смартфонов, позволяющую получать доступ к пользовательским данным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Письмо с запросом информации о соглашениях с производителями электронных устройств было направлено еще пятого июня, однако ответа, как сообщили в пресс-службе ведомства, так и не было.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что компания Facebook дает доступ к пользовательским данным крупнейшим производителям смартфонов и других электронных устройств. Как отмечалось, социальная сеть заключила множество соглашений с такими компаниями в течение последних 10 лет. Документы позволяют производителям электроники получить доступ к данным пользователей Facebook.
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