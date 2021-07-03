Эксперт раскрыла подробности о "болезни купальщиков"

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При купании в водоемах со стоячей водой существует риск заразиться церкариозом – "болезнью купальщиков", рассказала доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина. Об этом сообщает NN.ru.

По словам эксперта, эта болезнь вызывается личинками паразитических плоских червей.

"С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, что сопровождается появлением высыпания и сильным зудом", – рассказала Сенягина.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев ранее рассказал, что заразиться коронавирусом во время купания через воду нельзя, а вот отсутствие социальной дистанции на берегу может представлять угрозу. Специалист уточнил, что в Роспотребнадзоре изучали пробы воды на наличие в них коронавируса, однако обнаружить его не удалось ни разу.