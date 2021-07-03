Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность и кратковременный дождь прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу, 3 июля. Такие данные передает портал "Метеоновости".

Как утверждают синоптики, днем столичный регион окажется на периферии антициклона.

"Максимальная температура в Москве достигнет 24–26 градусов тепла, по области до плюс 26 градусов", – утверждается на сайте.

В городе будет дуть северо-восточный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 60%", – сообщают метеорологи.

В столичном регионе сохранится благоприятный характер погоды. Подобные условия не создадут дискомфорта даже метеозависимым людям, добавили специалисты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда жара вернется в Москву. По словам синоптика, к середине следующей недели температура поднимется до 28–32 градусов тепла.