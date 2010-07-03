На форуме "Мой район" в московских парках пройдут занятия по скетчингу и капоэйре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, и "Мосгорпарк" примут участие в форуме "Мой район", который пройдет 4, 5 и 6 июля в Гостином дворе. Посетители смогут узнать интересную информацию о столичных парках. Факты будут размещены на специальных стойках внутри выставочного пространства.

На тематической сессии "Парк – ближе, чем ты думаешь. Районные парки 2.0/19 как точки притяжения местных жителей" гости смогут узнать, как проводится диалог с горожанами при создании культурно-развлекательной программы парков, какова их роль во взаимодействии с местными сообществами, что представляет из себя и насколько перспективна программа запуска "сквозных" проектов.

Также в рамках форума пройдет серия мастер-классов. На импровизированной лужайке можно будет научиться основам капоэйры у бразильского преподавателя из Парка Горького, скетчинга – у выпускницы Строгановского училища из Бабушкинского парка, освоить китайский цигун и йогу под руководством профессиональных инструкторов.

В субботу, 6 июля, в 11:00 состоится встреча гостей с популярным детским писателем и педагогом Еленой Ульевой, которая расскажет юным гостям, как полюбить читать. Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта "Мосгорпарка" и издательства Clever "Читаю в парке".

За лето 2017 года парки Москвы посетили 83,8 миллиона человек. В 2018 году эта цифра составила 89,6 миллиона. В 2019 году прогнозируется еще больше гостей за счет обновленной инфраструктуры и насыщенной культурной программы.

