Водолазы пройдут горную и огневую подготовку

В 2018 году ВМФ начал обучать водолазов на мобильном тренажере для спецподразделений. Комплекс предназначен для тренировок по подводной, горной, десантной, огневой и противопиратской подготовке. Тренировки проводятся весь год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Главный штаб ВМФ.
Два многофункциональных учебно-тренировочных комплекса уже готовы к работе. Один из них расположен в Санкт-Петербурге, в месте дислокации 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ, второй – в Гаджиево Мурманской области (главный пункт базирования атомных подлодок Северного флота).
Комплекс состоит из контейнеров с герметичной безболтовой конструкцией. Тренажер можно быстро собрать и разобрать, его легко установить на любой площадке и сразу начать использовать. Отмечается, что основным элементом системы является сборный бассейн в виде чаши глубиной более 5 метров с имитацией подводных течений.
Тренажер оснащен модулями в виде спасательных люков и торпедных аппаратов. На занятиях можно имитировать сложные ситуации, с которыми сталкиваются водолазы на практике.
Аквалангисты смогут практиковать выполнение технических работ с механическим и гидравлическим инструментом, освоить подводное разминирование. Тренажер также оборудован интерактивным тиром для подводной стрельбы.
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