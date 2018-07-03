Госдума приняла в первом чтении закон о пожизненном заключении для педофилов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов приняли в первом чтении депутаты Госдумы.
Пожизненный тюремный срок, согласно изменениям, будет грозить тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности тех, кто не достиг четырнадцати лет. Также пожизненно будут сажать, если преступление повлекло за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка, говорится на сайте Госдумы.
Законопроектом предлагается ужесточить уголовное наказание за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если эти действия совершаются теми, у кого уже была судимость за подобные преступления.
По действующей редакции уголовного кодекса, половое сношение с человеком, не достигшим возраста 16 лет, грозит наказанием до четырех лет колонии, однако если жертве меньше 14 лет, то преступнику может грозить до 10 лет лишения свободы. 15 лет заключения грозит педофилу, если жертв было несколько.
Ранее сообщалось, что ассоциация родительских комитетов поддержала проект закона о пожизненном заключении для педофилов, который был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Глава ассоциации Ольга Леткова отметила, что речь идет о том, чтобы такие преступники могли быть заключены пожизненно уже после первого раза. Кроме того, по мнению Летковой, законопроект нужен для того, чтобы изолировать педофилов от общества.
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