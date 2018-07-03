Михаил Балакин сдал необходимые подписи для выдвижения в мэры Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин сдал в Московскую городскую избирательную комиссию подписи, необходимые для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах столичного мэра, передает Агентство "Москва".
Балакин сообщил, что собрал 112 подписей, которых хватит для участия в выборах.
Документы на выдвижение в мэры уже подали 32 кандидата. В их числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин, глава Таганского района Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов.
Каждому кандидату нужно собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.
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