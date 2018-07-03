Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта

3 июля, 16:10
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Жительница Таганского района Москвы позвонила в полицию и обвинила своего сына в подготовке теракта, после этого сотрудники МВД отправили ее на освидетельствование к психиатру.
Утром 2 июля в полицию позвонила 56-летняя безработная женщина и сообщила, что ее сын заминировал дом на улице Рабочая и угрожает его взорвать, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Оперативники приехали место, это оказалась квартира 19-летнего молодого человека, который живет с матерью.
По словам хозяина квартиры, он забрал мать жить к себе, так как она периодически злоупотребляет спиртным.
Сын заявительницы отметил, что ничего не минировал и не планировал взрывать, а у его матери очередное помутнение рассудка.
Полицейские направили женщину на медицинское освидетельствование и вызвали ей бригаду психиатрической помощи.
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