Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жительница Таганского района Москвы позвонила в полицию и обвинила своего сына в подготовке теракта, после этого сотрудники МВД отправили ее на освидетельствование к психиатру.

Утром 2 июля в полицию позвонила 56-летняя безработная женщина и сообщила, что ее сын заминировал дом на улице Рабочая и угрожает его взорвать, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оперативники приехали место, это оказалась квартира 19-летнего молодого человека, который живет с матерью.

По словам хозяина квартиры, он забрал мать жить к себе, так как она периодически злоупотребляет спиртным.

Сын заявительницы отметил, что ничего не минировал и не планировал взрывать, а у его матери очередное помутнение рассудка.

Полицейские направили женщину на медицинское освидетельствование и вызвали ей бригаду психиатрической помощи.