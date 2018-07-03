В Минздраве призвала ускорить принятие закона о продаже лекарств в интернете

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала скорее принять закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

"Следует интенсифицировать усилия по принятию законодательных норм, ставящих барьер для небезопасной и приводящей к тяжелым последствиям для здоровья деятельности", – цитирует ее РИА Новости.

Речь идет в том числе о законопроекте, который устанавливает правила безопасной дистанционной продажи нерецептурных лекарственных препаратов. Его приняли в конце 2017 года. Скворцова выразила озабоченность тем, что дистанционно лекарства продают под видом биологически активных добавок.

В апреле 2018 года Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продавать лекарства в продуктовых магазинах без лицензии. Это касается медикаментов, приобретаемых без рецепта врача.