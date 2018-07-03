Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке

Фото: АР/Petr David Josek
Футболисты японской команды прибрались за собой в раздевалке после матча чемпионата мира в Ростове-на-Дону и оставили записку на русском языке, сообщает портал Worldofbuzz.
Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie— Walsh U. Soccer (@WalshU_Soccer) 3 июля 2018 г.
На встрече 1/8 финала ЧМ японская сборная проиграла бельгийцам со счетом 2:3. После игры болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на стадионе "Ростов-Арена". Их примеру последовали японские футболисты, которые прибрались в раздевалке после поражения. В раздевалке они положили благодарственное послание с надписью "Спасибо" на русском языке.
Мундиаль продлится до 15 июля. Сегодня, 3 июля, на стадионе "Спартак" сыграют сборные Колумбии и Англии, а в Петербурге встретятся команды Швеции и Швейцарии. Следующая игра россиян состоится 7 июля в Сочи, где им предстоит состязаться с хорватами после победы над Испанией в серии пенальти.
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