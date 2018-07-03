Госдума запретит рекламу написания дипломов на заказ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме предлагают запретить рекламу услуг по написанию дипломов на заказ, передает Агентство "Москва".

3 июля депутаты Государственной думы рассмотрят в 1-ом чтении законопроект от правительства. Суть его – запрет рекламы услуг по подготовке и написанию каких-либо работ, связанных с аттестацией в сфере образования.

Депутаты считают, что размещение рекламы этой услуги стимулирует потребителей. В дальнейшем оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие рекламы заказных дипломов снизит их популярность среди студентов. И защитит результаты интеллектуальной деятельности людей, написавших свои выпускные работы самостоятельно.

"Данный подход позволяет включить недопущение рекламы услуг по подготовке и написанию работ в статью 7 Федерального закона "О рекламе", в основе которой лежит критерий запрета на распространение рекламы товаров (услуг), изъятых из оборота, ограниченных в обороте или для оборота которых требуется соответствующая лицензия (разрешение)", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.