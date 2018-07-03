В британских школах запретили носить юбки

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Около 40 британских школ запретили своим ученицам носить юбки, сообщает Daily Mail.

Первыми ввели гендерно-нейтральную форму в учебном заведении в Льюисе, Восточный Сассекс. Все учащиеся школы еще с сентября прошлого года обязаны носить брюки.

По словам директора школы в Льюисе Тони Смит, причина смены формы связана с равенством и вежливостью. Она отметила, что такая школьная форма является благоразумной и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав.

Родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где тоже ввели нейтральную форму, выразили недовольство, так как их мнение не было учтено.

Ко Дню матери в Британии также выпустили гендерно-нейтральные открытки. В тексте поздравления слово "мама" заменили местоимением "ты".