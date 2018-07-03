В британских школах запретили носить юбки

Фото:ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Около 40 британских школ запретили своим ученицам носить юбки, сообщает Daily Mail.
Первыми ввели гендерно-нейтральную форму в учебном заведении в Льюисе, Восточный Сассекс. Все учащиеся школы еще с сентября прошлого года обязаны носить брюки.
По словам директора школы в Льюисе Тони Смит, причина смены формы связана с равенством и вежливостью. Она отметила, что такая школьная форма является благоразумной и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав.
Родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где тоже ввели нейтральную форму, выразили недовольство, так как их мнение не было учтено.
Ко Дню матери в Британии также выпустили гендерно-нейтральные открытки. В тексте поздравления слово "мама" заменили местоимением "ты".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: