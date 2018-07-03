Японцы съели осьминога-предсказателя до окончания ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Markus Scholz/DPA
Осьминога Рабьо, угадавшего результат всех матчей сборной Японии на чемпионате мира по футболу, съели до окончания мундиаля.
Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Рабьо, прославился в Японии после целого ряда удачных предсказаний. Он указал на победу японской сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также поражение команды Японии в матче с Польшей.
Перед важными матчами осьминога помещали в бассейн с водой. По краям размещали флаги Японии, противника и указатель с надписью "ничья". Рабьо регулярно разгадывал исход матча, подплывая к верно. Но это не спасло ему жизнь.
Рыбак, поймавший осьминога, убил его и продал на рыбном рынке. Хозяин моллюска доволен успешными предсказаниями и надеется на появление "второго Рабьо".
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