В России в начале года снизилось число разводов

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В России в начале года было зафиксировано сокращение числа разводов, передает РТ со ссылкой на данные Росстата.
По словам специалистов, в январе – феврале текущего года в России развелись 86 тысяч пар, в том время как в 2020-м году – 97,7 тысячи. При этом браков за этот период было зарегистрировано больше в прошлом году (107 тысяч против 99,3 тысячи).
Лидирующими регионами по разводам считаются Москва и область (7,4 и почти 5 тысяч), Краснодарский край (3,8), Санкт-Петербург (3,5), Свердловская область (2,8), Тюменская область (2,5), Челябинская область (2,4), Ростовская область (2,2), Татарстан (2,1) и Башкортостан (2,1).
Реже всего разводились в Ненецком автономном округе (34), на Чукотке (35), в Ингушетии (93), Магаданской области (100), Еврейской автономной области (123), Туве (125), Калмыкии (149), на Алтае (155), в Адыгее (221) и Карачаево-Черкесии (237).
Ранее сообщалось, что численность разводов в России увеличилась в отдельные месяцы во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.
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