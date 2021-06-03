Опрос показал, сколько россиян считают себя здоровыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше трети жителей России признались, что их здоровье позволяет им вести полноценную жизнь и не ограничивать себя в желаниях. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Уточняется, что основная масса граждан не отказывается от диспансеризации, а также обращает внимание на качество своего питания.
"Более трети россиян (36%) оценивают свое здоровье как хорошее, половина (51%) считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% – слабым", – говорится в материале Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
У россиян получается поддерживать себя в тонусе в среднем до 45–60 лет. В таком возрасте почти каждый второй житель страны чувствует себя хорошо.
Кроме того, 40% участников исследования проходили диспансеризацию в течение последних трех лет. Каждый четвертый россиянин признался, что не нуждается в профилактических осмотрах.
Ранее стало известно, какую зарплату россияне желают в 2021 году. Отмечается, что в среднем в России хотят получать 158 тысяч рублей. При этом средние показатели запросов жителей Москвы составляют 175 тысяч рублей, Санкт-Петербурга – 164 тысячи рублей.
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