Еще 2 682 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2 682 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 070 107. В Москве выявлены 2 876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что за сутки в больницы с инфекцией были доставлены 1 197 человек, скончались 57 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 099 182 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания.

