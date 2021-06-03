В России выявили 8 933 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 8 933 новых случая COVID-19. При этом в 1 339 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 876 случаев, на Санкт-Петербург – 841, на Московскую область – 770, на Ростовскую область – 158, на Нижегородскую область – 155, на Воронежскую область – 141, на Иркутскую область – 117, на Саратовскую область – 109, на Республику Саха (Якутия) – 101.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 099 182 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания.

За последние сутки в стране скончались 393 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 660. За минувшие 24 часа выписаны 9 383 человека, за все время – 4 711 982.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Она напомнила, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав такие полномочия субъектам РФ.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, говорить об отмене масочного режима в РФ на данный момент рано. Она также рассказала, что большую роль в профилактике распространения инфекции играет вакцинация.

