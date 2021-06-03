Онищенко допустил рост заболеваемости коронавирусом осенью

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заболеваемость коронавирусом возрастет осенью, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, экс-главу Роспотребнадзора, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Он отметил, что в настоящее время прослойка тех, кто имеет иммунитет, еще очень маленькая.

"Поскольку он циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период – это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", – рассказал специалист.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого глава Минздрава заявлял, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Он подчеркивал, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.

