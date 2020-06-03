Радиостанция "Серебряный дождь" может прекратить вещание

Фото: ТАСС/Александр Мамаев/URA.RU
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась в сложном финансовом положении, у нее отсутствуют средства для продолжения вещания, заявил в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.
"Мы, конечно, не могли предположить, какая будет глубина этого кризиса. На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание", – отметил он.
По словам Савицкого, работа радиостанции осуществляется только за счет рекламы. Для организации вещания в месяц требуется порядка 15 миллионов рублей. В мае радиостанция получила 600 тысяч рублей.
Основатель радиостанции заявил, что намерен сократить расходы. Он надеется, что вещательной компании удастся "дотянуть до осени" и дождаться восстановления рекламного рынка.
Вместе с тем он не исключает, что после 25-летия радиостанции, 4 июля, бренд "Серебряный дождь" и основной коллектив прекратят свою работу. Вещание при этом продолжится, но под другим названием и в музыкальном формате.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в настоящий момент безработными признано свыше двух миллионов россиян.
По его словам, россияне, которые потеряли работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере. Оно составляет 12 130 рублей. За данной выплатой обратилось почти 450 тысяч граждан.
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