Еще 3 385 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 3 385 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции продолжает увеличиваться. Всего в Москве из больниц выписали 91 654 пациента.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Переборовшим болезнь москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также горожане могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. На данный момент идет доклиническое испытание препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

