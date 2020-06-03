Глава Минпромторга назвал преимущества России перед другими странами

Фото: Агентство "Москва"
Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что у России есть как минимум четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что к ключевым моментам страны относит национальный дух, наличие фундаментальной науки и соответствующий багаж квалифицированных специалистов, а также природные ресурсы.
"Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Наверное, это и есть наши основные преимущества", – добавил министр.
Мантуров подчеркнул, что Россия в состоянии обеспечить конкретные условия для выпускников высших учебных заведений и сотрудников с уже большим опытом работы в промышленности и науке.
Ранее глава государства отметил, что Россия действительно является отдельной цивилизацией с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.
Владимир Путин подчеркнул, что для сохранения российской цивилизации в будущем необходимо делать упор на развитие высоких технологий.
Президент подчеркнул, что также важно обращать внимание на достижения в сфере высоких технологий и других стран. Однако при этом не стоит забывать о собственной базе, используя все ее конкурентные преимущества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: