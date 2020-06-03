Глава Минпромторга назвал преимущества России перед другими странами

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Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что у России есть как минимум четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что к ключевым моментам страны относит национальный дух, наличие фундаментальной науки и соответствующий багаж квалифицированных специалистов, а также природные ресурсы.

"Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Наверное, это и есть наши основные преимущества", – добавил министр.

Мантуров подчеркнул, что Россия в состоянии обеспечить конкретные условия для выпускников высших учебных заведений и сотрудников с уже большим опытом работы в промышленности и науке.

Ранее глава государства отметил, что Россия действительно является отдельной цивилизацией с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.

Владимир Путин подчеркнул, что для сохранения российской цивилизации в будущем необходимо делать упор на развитие высоких технологий.

Президент подчеркнул, что также важно обращать внимание на достижения в сфере высоких технологий и других стран. Однако при этом не стоит забывать о собственной базе, используя все ее конкурентные преимущества.

