Врач назвал бессмысленным ношение маски на улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ношение медицинских масок не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе, когда рядом нет других людей.
Как рассказал РИА Новости глава отделения больницы в Иерусалиме Давид Лурье, маски предотвращают распространение инфекции при близком контакте в закрытых помещениях.
Однако "если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет", указал профессор.
Он добавил, что на расстоянии больше двух метров от других людей в маске нет смысла. "Ветром его не принесет", – отметил специалист, говоря о коронавирусе.
Более того, в Израиле в конце мая минздрав отменил ношение масок школьниками и на открытых пространствах из-за волны экстремальной жары в стране, напомнил врач.
При этом Лурье считает, что аргументы дерматологов и эстетических врачей, которые говорят, что ношение масок ухудшает цвет кожи, можно назвать спекуляцией.
Британский врач ранее заявил, что один только факт ношения перчаток не гарантирует защиты от COVID-19.
В то же время немецкие вирусологи усомнились в том, что коронавирус выживет на дверной ручке или поверхности телефона.
Где можно не носить медицинские маски
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