Школьников в России за 17 лет стало меньше почти на 22%

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

За последние 17 лет количество учеников в российских школах сократилось почти на 22%. Такие данные приводятся в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год. Текст доклада опубликован на сайте кабмина.

По информации правительства, с 2000 года количество школьников в стране сократилась более чем на 21,7%. "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования", − сказано в документе.

Кроме того, как отмечается в докладе, в новом учебном году численность студентов вузов, по прогнозам, составит около 4,3 миллиона человек. Таким образом, по сравнению с 2009 годом количество студентов снизится более чем на 40%.